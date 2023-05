Aursnes explica mudança do Benfica na 2.ª parte: «Tivemos uma boa conversa no balneário»

Autor do golo que iniciou a recuperação do Benfica rumo ao empate a dois golos diante do Sporting , o norueguês Fredrik Aursnes reconhece que a equipa da Luz surgiu de cara lavada na segunda parte, ainda que não consiga entender por que tal sucedeu."É uma boa questão. Não jogámos como queríamos durante a primeira parte e o Sporting jogou melhor, mas depois conseguimos responder muito bem na segunda parte. Infelizmente já estávamos a perder por dois golos, mas mostrámos que podíamos recuperar. Foi uma grande resposta…", começou por dizer.O médio explicou ainda o que foi dito ao intervalo. "Tivemos uma boa conversa no balneário. Sabíamos que era preciso mostrar mais coragem e mais espírito de luta. Mostrámos isso na segunda parte, com um grande espírito de equipa e grande caráter. Quase que dava para virarmos o resultado, mas conseguimos um bom empate", assumiu.A fechar, o médio falou dos adeptos que se deslocaram a Alvalade e admitiu que a vontade era de lhes dar já o título. "Queríamos muito ganhar e ser campeões já hoje, mas não conseguimos. Os nossos adeptos foram fantásticos como sempre são e esperamos vê-los ainda mais felizes na próxima semana."