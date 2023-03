Aursnes falha V. Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fredrik Aursnes era um dos jogadores das águias que estava em risco e acabou por não escapar mesmo ao amarelo, pelo que falhará a receção ao V. Guimarães. Numa disputa de bola aérea com Zainadine, aos 88 minutos (pouco antes de ser substituído por Schjelderup), Fábio Veríssimo entendeu que o norueguês atingiu o adversário com o braço de forma negligente. Aursnes já havia visto amarelo com o Santa Clara, Chaves, FC Porto e Vizela.

Do lado dos insulares, José Gomes terá duas baixas para a deslocação ao terreno do Casa Pia. João Afonso viu o amarelo no banco (aos 52’) e André Vidigal aos 72’, ficando ambos de fora.