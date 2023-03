Aursnes diz que é possível ser campeão europeu no Benfica: «Ficámos do lado favorável do quadro»

Fredrik Aursnes está ao serviço da seleção da Noruega mas as perguntas feitas ao médio tiveram como base a boa época individual e coletiva do Benfica. O jogador contratado pelas águias assumiu que não é um sonho ser campeão europeu já esta temporada."Sim, acho que é possível, mas vai ser difícil. Ao mesmo tempo, acho que ficámos do lado favorável do quadro", referiu o jogador dos encarnados em declarações à TV2, que terá o Inter Milão como adversário nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.A SAD do Benfica desembolsou 13 milhões de euros para o contratar ao Feyenoord, ficando apenas uma temporada na Holanda, um negócio que poderá atingir os 15M€, mediante objetivo. Aursnes assumiu sentir-se um jogador "caro"."Acho que fui um pouco caro, mas as coisas têm corrido muito bem em Portugal. Estou muito satisfeito pela temporada que estou a fazer. O Benfica é um clube enorme, há muita paixão dos adeptos e é muito divertido poder fazer parte de tudo isto", adiantou o médio, habitual escolha para a equipa titular por parte de Roger Schmidt.Aursnes está, aos 27 anos, num alto patamar, após ter alinhado quase exclusivamente toda a carreira, até 2021, na Noruega-natal. O jogador dá a sua opinião sobre o trajeto moroso até chegar ao Benfica."É difícil dizer por que demorou tanto. Senti que estava pronto para o passo [quando saí de Molde]. Acho que tem algo a ver com o facto de o campeonato norueguês ser muito bom. Se te sais bem na Holanda, por exemplo, acho que o caminho à frente é bastante curto", evidenciou o internacional norueguês, que assumiu "ouvir toda a gente a dizer que é subvalorizado". "Não preciso de estar nas manchetes", deu conta.A relação com os treinadores é um fator relevado como importante. "Talvez eu tenha tido um pouco de sorte. Mas falei com o treinador do Feyenoord e senti que ele tinha muita vontade de me contratar. Acho que isso é importante. Foi o mesmo agora no Benfica. Acho importante falar com os treinadores", afirmou Aursnes.