Aursnes: «Maccabi Haifa foi bastante agressivo no Estádio da Luz e esperamos o mesmo em Israel»

Fredrik Aursnes considerou, em declarações à Eleven Sports, que o primeiro lugar é o principal objetivo do Benfica no grupo H da Liga dos Campeões, frisando que as águias vão enfrentar um encontro "difícil" em Israel diante do Maccabi Haifa."Claro, queremos vencer o jogo. É esse o nosso objetivo. Vai ser um jogo difícil. No Estádio da Luz não foi fácil para nós. Eles foram bastante agressivos e podemos esperar o mesmo lá", referiu.Questionado acerca da sua posição preferida no meio-campo, o norueguês, contratado pelas águias em agosto deste ano, mostrou versatilidade."Sinto-me confortável nas duas posições [do meio-campo], para ser sincero. Tenho jogado mais no centro, mas também gosto de descair mais para a ala. Quando tens jogadores como os nossos à volta, fica tudo mais fácil", rematou.Recorde-se que o Benfica visita esta noite, pelas 20 horas, o Maccabi Haifa, em jogo da 6.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.