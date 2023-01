Aursnes questionado sobre Enzo: «Não sei o que está a acontecer»

Fredrik Aursnes garantiu não estar a par da situação de Enzo Fernández, cuja transferência para o Chelsea está iminente "Estamos apenas focados no jogo, não sei o que está a acontecer [com Enzo], penso que fizemos um bom jogo", afirmou o médio encarnado à Sport TV após a vitória do Benfica em Arouca (0-3).Sobre Chiquinho, que ocupou a vaga de Enzo no meio-campo, Aursnes deixou elogios: "Está num bom momento e tem jogado bem."