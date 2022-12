Aursnes sem limitações no regresso aos treinos

O plantel do Benfica regressou esta quarta-feira ao trabalho, depois de 10 dias de folga, tendo como principal novidade a presença de Aursnes, já a trabalhar sem limitações. O médio, que tinha falhado os últimos encontros devido a lesão, já está totalmente recuperado e participou no trabalho com bola.Apesar dos jogadores poderem matar saudades da bola, tiveram de começar o dia no ginásio. Nas imagens divulgadas pelo Benfica, o plantel fez testes físicos, os quais foram acompanhados de perto por Rui Costa. O presidente benfiquista esteve no Seixal, onde cumprimentou o plantel e viu de perto uma parte dos trabalhos.Refira-se que Alexander Bah, que esteve no Mundial do Qatar a representar a Dinamarca, só se apresentará mais tarde, enquanto Rodrigo Pinho falhou a sessão devido a uma amigdalite. Já os portugueses António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos e os argentinos Otamendi e Enzo ainda estão em prova e não se sabe quando regressam ao trabalho com a restante equipa.