Aursnes: «Um pouco surpreendido por ter começado de início»

Fredrik Aursnes foi titular pela primeira vez na Liga dos Campeões e falou desse facto, que até o surpreendeu."Um pouco surpreendido por ter começado de início, mas estou sempre preparado para jogar e foi bom para mim. Eu senti-me confortável. É uma posição um pouco nova para mim, mas acho que estive bem e dei o meu melhor", vincou em declarações à Eleven Sports.Sobre as contas do grupo na Champions, o médio norueguês prefere pensar no adversário que se segue, o Caldas."Um jogo de cada vez. Primeiro a Taça de Portugal, depois a Liga e só depois a Liga dos Campeões", vincou.