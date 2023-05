Aursnes: «Uma atmosfera extraordinária, a paixão aqui é algo que nunca tinha visto»

No final do jogo com o Santa Clara, Aursnes não escondeu o deslumbramento com o apoio demonstrado pelos adeptos benfiquistas ao longo de toda a temporada, que hoje chega ao fim com o desejado título de campeão nacional."Ganhar é um fantástico sentimento e estou só à espera de erguer troféu. Uma atmosfera extraordinária, a paixão aqui é algo que nunca tinha visto. Quando viemos para o estádio e em todos os jogos, para ser honesto, a paixão e o amor dos adeptos é incrível. Não tenho ideia do que é a festa do Marquês, mas já vi fotografias", disse o médio norueguês, em declarações aos microfones da BTV.Sigatodas as reações ao título benfiquista em direto.