Ausência de Aursnes no onze da Liga gera críticas

A não inclusão do médio Fredrik Aursnes no onze do ano motivou críticas por parte de vários adeptos do Benfica nas redes sociais. "Onze do ano sem o Aursnes é o mesmo que verão sem sol", escreveu no Twitter um dos benfiquistas descontentes pela ausência do internacional noruguês da equipa dos melhores jogadores do último campeonato. "Aursnes não entra... que palhaçada", "Aursnes foi o melhor jogador do campeonato" e "querem ver que vão meter o Aursnes a extremo?" foram outras afirmações de adeptos das águias acerca do tema. Curiosamente, também houve críticas de outros quadrantes clubísticos. "Sou do Sporting e acho um atentado o Aursnes não estar", leu-se no Twitter sobre a ausência do médio no onze do ano.