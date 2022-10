Ausência de Domingos Soares de Oliveira já estava decidida

A ausência de Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, na comitiva que viaja esta terça-feira à tarde (a partida em voo charter está agendada para as 13h55) para Israel já estava prevista há cerca de um mês. Segundo fonte oficial dos encarnados, o plano inicial da viagem para defrontar o Maccabi Haifa na sexta e última jornada do Grupo H da Liga dos Campeões obrigava a uma deslocação durante quatro dias. Ora, foi entendido que o dirigente da SAD não podia ausentar-se durante tanto tempo da Luz, ficando logo decidido que o mesmo não iria a Israel. Uma decisão que se mantém mesmo após o programa da viagem ter sido encurtado.Após o incidente em Paris, revelado em exclusivo por Record , pensou-se que esta ausência na comitiva para Israel pudesse estar relacionada com algum mal-estar de Domingos Soares de Oliveira, mas a mesma fonte reitera que essa decisão já estava tomada há algum tempo.