Ausrnes e o jogo em Israel: «Vai ser difícil»

Fredrik Aursnes acredita que o Benfica tem todas as condições para vencer o Maccabi Haifa apesar do valor do adversário."É difícil dizer mas penso que vai ser difícil, vai ser um jogo duro. Fizeram uma boa época, têm bons adeptos, boa atmosfera. São uma boa equipa", disse o médio.Aursnes disse estar muito bem adaptado na Luz. "Já joguei noutras posições antes. Sinto-me completo. Não sou um extremo clássico, mas gosto de jogar em qualquer posição", afirmou, reforçando a ambição das águias."Queremos ganhar o nosso jogo, e depois vemos como corre o outro. Temos de estar focados no nosso jogo e veremos o que acontece", acrescentou a propósito da luta pelo 1.º lugar.