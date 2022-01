Autoridade Tributária encontrou papel suspeito em apartamento com a sigla 'LFV'

De acordo com o ‘Expresso’, a Autoridade Tributária (AT) encontrou um papel que levanta suspeições sobre Luís Filipe Vieira num apartamento, no Porto, habitado por Isidoro Giménez, empresário do jogador Derlis Meireles, que esteve cedido pelo Rubio Ñu ao Benfica em 2020.Num bloco, surge a sigla ‘LFV’ com valores monetários e percentagens nesse mesmo manuscrito. A AT acredita em "indícios de uma repartição de verbas" a favor de Vieira em negócios com o Rubio Ñu.