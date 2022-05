Avançado brasileiro do Watford apontado ao Benfica como substituto de Darwin

João Pedro é tido como uma possível alternativa à saída de Darwin Núñez do Benfica, segundo avança o portal '90min'. O avançado brasileiro, de 20 anos, está há três temporadas no Watford, emblema que esta temporada desceu ao Championship.O jovem jogador formado no Fluminense apontou esta temporada quatro golos em 29 encontros.João Pedro tem contrato com os hornets até junho de 2025.