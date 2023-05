Avançado desejado pelo Benfica sai a chorar: Ünal lesionado no joelho direito

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Enes Ünal, avançado desejado pelo Benfica para substituir Gonçalo Ramos, saiu lesionado do encontro com o Betis, em Sevilha, a contar para a 36ª jornada da liga espanhola e que está a decorrer. A transmissão mostrou o internacional turco a chorar no banco, depois de ter sido substituído, aos 11 minutos.

Melhor marcador do Getafe, que ainda luta para se manter na La Liga, Ünal colocou mal o pé direito no relvado, acabando por torcer o joelho. O ponta-de-lança, de 26 anos, ficou muito queixoso, enquanto recebia assistência médica e perante a preocupação demonstrada por companheiros de equipa e adversários.

Ünal saiu pelo próprio pé, ainda fez um teste para ver se dava para continuar, mas acabou por ser sentar no banco, inconsolável.