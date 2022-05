Avançado do Estugarda associado ao Benfica: «Não há nada em concreto com o Bayern ou outros clubes»

Sasa Kalajdzic, avançado do Estugarda que tem sido associado ao Benfica e apontado como substituto de Lewandowski no Bayern, referiu, em entrevista ao jornal austríaco 'Kronen Zeitung', que ainda não tem "propostas concretas"."Não há nada concreto ainda na mesa, tanto do Bayern como de outros. Nos próximos dias irei conversar com o Estugarda e com o meu representante", revelou o avançado, que assumiu estar aliviado pelo facto da equipa ter garantido a permanência na Bundesliga.Kalajdzic, recorde-se, chegou à formação alemã em 2019 proveniente do FC Admira por 1,75 milhões de euros. Atualmente, segundo o 'Transfermarkt', o seu valor de mercado ronda os 22 M€.