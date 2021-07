Yaremchuk, antigo alvo do Sporting, apontado ao Benfica

Roman Yaremchuk é apontado como forte desejo do Benfica para esta temporada, segundo avançado o portal 'Voetbal24'. O site belga diz mesmo que o jogador, de 25 anos, estará mesmo a caminho da Luz depois de já ter sido veiculado o alegado interesse dos encarnados nos últimos dias.





O avançado que pertence aos quadros do Gent, clube que cancelou a presença no Torneio do Algarve na próxima semana, esteve no último Campeonato da Europa. Ao serviço da Ucrânia, apontou dois golos em cinco jogos.Em janeiro, o dianteiro chegou a ser opção para o Sporting no caso de falhanço nas negociações por Paulinho.Segundo o portal, AC Milan e West Ham também estão interessados no jogador pelo qual o Gent pede 25 milhões de euros, mas que as águias não estarão na disposição de oferecer um montante desta natureza.