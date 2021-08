Ayrton Lucas: «Parabéns ao Benfica, é uma equipa bem treinada»

Ayrton Lucas não escondeu a desilusão pela saída do Spartak da Liga dos Campeões.





"Ficámos triste, foi um jogo difícil não só em Moscovo como aqui. O Benfica é uma equipa muito forte, tem uma grande movimentação e posse de bola. Sabíamos que seria um jogo difícil. Temos uma boa equipa mas acabámos por sofrer golos, o que nos prejudicou. É ter a cabeça tranquila, temos a temporada pela frente, precisamos de descansar e melhorar.""Quanto tivemos a bola, errámos muitos passes, conseguíamos fazer um ou dois e perdíamos a bola. Isso prejudica o nosso jogo, o nosso contra-ataque. Temos de ver com o nosso treinador para melhorar e no próximo jogo não deixarmos acontecer.""O Benfica é uma equipa forte, sabíamos da sua qualidade. Tínhamos de dar atenção nos 90 minutos. No jogo de Moscovo, sofremos um golo, depois outro, o que nos prejudicou a reação. Parabéns ao Benfica, uma equipa bem treinada, estamos tristes mas sabemos que precisamos melhorar. O nosso grupo treina forte mas acabámos por ter um resultado negativo."