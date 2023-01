Azar Karadas avisa Schjelderup: «O Benfica tem adeptos impacientes e muito exigentes»

Azar Karadas, antigo avançado do Benfica, vê "muito potencial" em Andreas Schjelderup, extremo norueguês contratado ao Nordsjaelland, da Dinamarca. Ainda assim, deixa um alerta quanto à adaptação do jovem, por quem a SAD encarnada desembolsou 9 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em variáveis. "O Benfica tem adeptos impaciantes e que exigem muito", frisa.Karadas, de 41 anos, não se admira com a aposta do Benfica em Schjelderup. "O clube tem uma boa rede prospeção nos vários mercados. O futebol escandinavo está em alta. Os jogadores noruegueses são bons. Não é de estranhar que olhem para os nórdicos", afirma, em declarações reproduzidas pela Eurosport.O agora treinador regista, ainda: "Eles são muito bons com jogadores jovens. Dão-lhes confiança e oportunidade de evoluírem. Ganharam grandes somas com a venda de jogadores e têm bons resultados desportivos para mostrar nas competições nacionais e na Liga dos Campeões."Quando questionado como irá Schjelderup lidar com o nível do futebol português, o antigo avançado atira: "Não é fácil responder!" O extremo, de 18 anos, assinou pelas águias um contrato válido até 2028, ficando blindado por uma cáusula de 120 milhões.Depois, o antigo avançado assinala que Schjelderup "esteve muito bem na Dinamarca". Chega à Luz depois de ter marcado 10 golos em 17 jogos pelo Nordsjaelland, estando sem competir desde novembro. "O Benfica, provavelmente, tem um plano para o futuro. Quando se gasta assim tanto dinheiro, é porque ele pode ser um projeto importante para o clube."Schjelderup junta-se a outro norueguês no Benfica, o médio Fredrik Ausrnes, contratado no início da temporada ao Feyenoord. "Aursnes jogou muito bem desde que chegou. Tenho fé que eles podem ajudar o clube a evoluir e que eles próprios possam progredir. Nunca se sabe. O Benfica tem adeptos impaciente que exigem muito, mas eles têm muito potencial."Karadas foi contratado pelo Benfica no verão de 2004, integrando o plantel que se sagrou campeão nacional sob o comando de Giovanni Trapattoni. Com seis golos marcados em 36 jogos realizados em 2004/05, o antigo avançado percebeu a dimensão e o nível de exigência dos encarnados."É um clube que desperta um interesse enorme. Diria que é o clube com mais interesse em Portugal. É uma quantidade absurda de comprometimento com o clube e significa muito para muitas pessoas. O Benfica quer ganhar sempre, então pode ser um pouco difícil perder", sublinha.