O dinamarquês Bah lamentou a derrota por 3-0 sofrida em casa do Sp. Braga , assumindo que o golo sofrido a abrir acabou por pesar na definição no resultado final."Não fizemos o nosso jogo e como o preparamos. Marcaram um golo cedo. Não fizemos o nosso jogo e perdemos. Não penso que não estivéssemos focados. Às vezes, o nosso jogo não correu como preparamos e o Sp. Braga castigou-nos. Precisamos de ir para casa e trabalhar muito de novo. Estamos em primeiro e ainda acreditamos", disse, à SportTV.O dinamarquês assumiu responsabilidades no terceiro golo do Sp. Braga: "Foi um erro meu. Arrisquei tudo. O golo foi um erro meu."Quanto às contas do campeonato e os efeitos que esta derrota poderá ter, Bah desvaloriza. "Só temos de continuar. Foi a primeira vez que perdemos. Agora temos de mostrar os homens que somos e continuar a fazer o que de bom temos feito durante toda a temporada."