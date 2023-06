Bah: «Barcelona? Não ouvi nada. Sinto-me loucamente feliz no Benfica»

Alexander Bah garantiu ontem nunca ter ouvido falar no interesse do Barcelona, noticiado por alguma imprensa espanhola. "Eu não ouvi nada, então provavelmente são apenas rumores. Também não me tenho focado nisso, sinto-me loucamente feliz no Benfica", afirmou o defesa-direito durante os trabalhos da seleção da Dinamarca, que defronta amanhã a Irlanda do Norte em jogo do Grupo H de qualificação para o Europeu’2024.

Aos 25 anos, Bah garantiu que não pensa sair. "Acabei de comprar casa e isso mostra como estou feliz em Lisboa. Se vou continuar no Benfica na próxima época? Sim", referiu, admitindo que 2022/23 "superou todas as expetativas". "Por termos conseguido o que fizemos da maneira como jogámos. E porque joguei muito. Estou incrivelmente satisfeito e feliz. Sinto-me me em casa e estou a gostar", frisou o defesa, com os festejos frescos na memória. "Foi absolutamente insano. A viagem de autocarro que fizemos e ver quantas pessoas nos apoiaram. E a atmosfera no último jogo era mágica. É difícil de descrever", afirmou.