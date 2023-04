Bah com queixas no joelho

Alexander Bah saiu lesionado e é dúvida para a partida com o Inter, agendada para terça-feira. O lateral-direito saiu com muitas queixas no joelho esquerdo, depois de um duelo disputado com Uribe, e mostrou-se logo muito queixoso. A equipa médica das águias entrou em campo, mas não foi possível recuperar o Bah, que, logo ao minuto 26, acabou por dar lugar a Gilberto.

Hoje o jogador será alvo de reavaliação, onde já se poderá aferir se o dinamarquês poderá ser opção para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, diante dos italianos. Se tal não suceder, será Gilberto a assumir o lugar na ala direita.