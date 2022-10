Bah deixa claro: «Podemos ganhar a todas as equipas»

Alexander Bah destacou que o Benfica esteve "muito bem" diante do PSG (1-1), em França, frisando que os encarnados podem bater-se com qualquer equipa.





"Os jogos são sempre difíceis quando jogas contra alguns dos melhores jogadores do mundo. Eu penso que estivemos muito bem e depois do primeiro jogo sabíamos que podíamos criar dificuldades. Temos de acreditar em nós mesmo. Nós podemos ganhar a todas as equipas, hoje não conseguimos ganhar, mas estamos contentes com o empate também", disse o internacional dinamarquês à Eleven Sports.

"Não sei se estou surpreendido. Quando vimos o grupo com PSG e Juventus, sabíamos que ia ser difícil. Não sei se estou surpreendido, mas estou muito com a forma como estamos a jogar", acrescentou.