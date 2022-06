Bah despede-se do Slavia: «Está na hora de um novo desafio»

View this post on Instagram A post shared by Alexander Bah (@alexanderbah)

Alexander Bah assinou contrato pelo Benfica e despediu-se do Slavia Praga, clube que o contratou em janeiro de 2021. O lateral-direito dinamarquês tinha contrato até 2025 com o emblema checo, mas justifica a saída pela necessidade de um "novo desafio"."Um ano e meio passou e está na hora de um novo desafio. Gostaria de agradecer aos adeptos, funcionários e companheiros de equipa. Guardo recordações de todos para a vida. Desejo ao Slavia tudo de bom para o futuro e espero que nos vejamos no Éden [estádio do clube checo] um dia destes", escreveu o reforço dos encarnados, no Instagram.