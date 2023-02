Bah: «Esta vitória é para o capitão, André Almeida. É uma lenda aqui»

André Almeida em lágrimas após ser homenageado na Luz com todos os troféus que conquistou pelo Benfica



Alexander Bah dedicou a vitória do Benfica sobre o Casa Pia (3-0) a André Almeida. O lateral rescindiu esta semana o contrato e foi hoje homenageado no Estádio da Luz, antes da partida com os gansos."Foi uma vitória importante. Já no jogo da primeira volta com o Casa Pia eles tinham jogado muito bem e sabíamos que ia ser um jogo complicado. Mas estivemos mesmo bem e esta vitória vai para o capitão André Almeida. Para mim, ele é uma lenda aqui. Já sabia antes de vir para o Benfica. Muitos jogadores olhavam para ele, incluíndo eu, e fico muito feliz por lhe termos dado um adeus tão bonito", disse o defesa-direito à BTV.Sobre o golaço, o dinamarquês admitiu que não era sua intenção, ao início, fazer algo deste género: "Para ser honesto, queria passar a bola no início. João (Mário) desmarcou-se bem no flanco e vi o defesa a segui-lo. Mas tentei a minha sorte e felizmente valeu a pena."