Bah explica pouca utilização de Tengstedt e Schjelderup no Benfica: «A equipa é uma máquina bem oleada»

Alexander Bah foi esta terça-feira questionado pela imprensa dinamarquesa sobre a adaptação de Casper Tengstedt (ex-Rosenborg) e de Andreas Schjelderup (ex-Nordsjaelland), dois jogadores nórdicos que chegaram ao Benfica no mercado de janeiro."Eles estão bem. Sabem que ficaram um pouco para trás porque tiveram umas pequenas férias. É preciso estar em forma para começar e, claro, é difícil entrar numa equipa que ganha sempre", explicou o defesa, no âmbito dos trabalhos da seleção da Dinamarca.Depois, acrescentou: "O Tengstedt joga na mesma posição do Gonçalo Ramos, que marca em todos os jogos. E também somos muito fortes na posição do Schjelderup (extremo). Eles estão confiantes, são ambos jovens e terão oportunidades. Mas é claro que é mais difícil para eles quando tudo funciona como uma máquina bem oleada."Os jornalistas perguntaram-lhe se, com o norueguês Frederik Aursnes, se formou um clã nórdico no Benfica. "Sim. Divertimo-nos muito", responde Bah entre risos. O jogador contou também que ajudou na integração dos dois reforços em janeiro: "Mostrei-lhes como tudo funciona, conversámos sobre como fazemos as coisas em campo e como o treinador quer que as façamos. Foi completamente natural."Bah admitiu que os responsáveis do Benfica perguntaram-lhe se conhecia Tengstedt e Schjelderup, ao que respondeu que sim. "Mas o sistema de scouting do Benfica é tão forte que não precisa da minha opinião..."