Bah foi para a bancada

Alexander Bah voltou a não contar para Roger Schmidt e acabou por assistir à partida da bancada, confirmando-se o cenário queavançou na edição de sexta-feira. Recorde-se que o lateral dinamarquês até treinou durante a semana sem limitações, mas sofreu uma recaída no derradeiro treino antes do jogo, ficando claro que não estava a cem por cento para o duelo da 31ª jornada do campeonato.Bah, que tinha regressado ao banco no jogo com o Gil Vicente, sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo diante do FC Porto e não voltou a jogar desde então. Fredrik Aursnes tem sido o titular à direita da defesa.