Bah na lista do Barcelona

A época de estreia no Benfica correu bem a Alexander Bah, que ganhou o lugar a Gilberto e alcançou números interessantes (6 assistências e 1 golo em 42 jogos) na caminhada rumo ao título de campeão. Consequência desse bom desempenho, o lateral-direito voltou à seleção da Dinamarca e vê o seu nome associado a alguns clubes poderosos, como o Barcelona.

Segundo a publicação dinamarquesa ‘Football Express’, Bah está na lista dos catalães que ponderam contratar um jogador para a sua posição. Contudo, o jogador do Benfica enfrenta a concorrência de um jogador que fez a formação no Seixal. Segundo noticia o ‘Sport’, João Cancelo é o alvo prioritário do Barça, com o plano a ser garantir o empréstimo do internacional português junto do Manchester City (isto depois de ter sido cedido em janeiro aos alemães do Bayern).