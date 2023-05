Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Bah no onze empurra Aursnes para o meio-campo frente ao Sp. Braga Regresso do dinamarquês vai permitir que o norueguês avance no terreno, ficando Florentino, João Neves e Neres em risco





• Foto: Luís Manuel Neves