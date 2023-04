Bah: «Que dia de m... ontem. Vou estar de fora algumas semanas»

A publicação de Bah nas redes sociais

Alexander Bah confirmou que vai estar fora dos relvados várias semanas - segundoapurou, a estimativa de ausência aponta para um mês -, na sequência da lesão no joelho esquerdo sofrida no clássico com o FC Porto. Nas redes sociais, o lateral do Benfica lamentou o sucedido mas diz estar pronto para apoiar a equipa de fora."Que dia de m... ontem, sob várias formas. Hora de seguir em frente e focar-me na próxima tarefa. Obrigado por todas as mensagens. Vou estar de fora algumas semanas mas pronto para apoiar a equipa na terça-feira", escreveu o internacional dinamarquês no Instagram. O defesa vai, assim, falhar pelo menos o duplo confronto com o Inter Milão para a Liga dos Campeões.De acordo com o comunicado das águias, Bah "sofreu uma entorse traumática do joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral medial" na sequência da entrada de Uribe, que o obrigou a ser substituído ainda na primeira parte.