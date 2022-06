Bah reconhece que testes são “muito difíceis”

Alexander Bah, lateral-direito que chegou esta temporada ao Benfica, foi um dos 29 jogadores que ontem realizaram os testes físicos no Seixal, uma tarefa que assume ter sido bastante exigente. "É bom, mas difícil. É muito difícil", afirmou o jogador, num vídeo partilhados nas redes sociais do clube da Luz, tendo sido corroborado por outro reforço, Mihailo Ristic: "Estou um pouco cansado, mas é uma boa dor. Vai correr bem."

A dureza do dia de ontem ficou bem patente no rosto dos jogadores do Benfica, cujas expressões mostravam um nítido esforço enquanto efetuavam os referidos testes no Benfica Campus, sempre acompanhados pelo preparador-físico das águias, Yann-Benjamin Kigel, assim como outros elementos da estrutura. Os 29 futebolistas integrarão já hoje os dois primeiros treinos da pré-época, depois de cumpridos os exames médicos (anteontem) e os testes físicos (ontem).