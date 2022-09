Bah: «Se alguém me oferecesse 2 mil euros seria insultuoso, mesmo se fosse o Benfica»

Alexander Bah contou no âmbito dos trabalhos da seleção da Dinamarca que teve muitas propostas este verão mas que está feliz por ter escolhido o Benfica. O lateral direito dinamarquês, de 24 anos, explicou depois por que optou pelos encarnados."Diria que estava bem em termos de propostas. Mas tinha de ser muito criterioso. Tive alguns encontros com o meu empresário, de modo a definir em que direção iríamos seguir, e estou incrivelmente feliz por ter ido para o Benfica", explicou Bah, em conferência de imprensa.O dinheiro não pesou na decisão. "Sempre segui o meu instinto, podia ter ido ganhar mais dinheiro para outro clube, mas não sentia que esse fosse o passo certo", acrescentou. "Acabei por ir para um grande clube. Sempre disse que queria jogar numa das cinco grandes ligas e a portuguesa não é uma delas. Podia ter escolhido outra, mas senti que o Benfica era o passo certo."Bah, que chegou à Luz proveniente do Slavia Praga, teria em mãos uma proposta financeiramente muito atrativa do Brentford, da Premier League, que recusou. "Sentei-me e pesei tudo: treinadores, equipa, adeptos, finanças e até o estilo de jogo. Diria que este último aspeto é provavelmente o mais importante."E prosseguiu: "Não enfatizei o aspeto económico, mas claro que isso também pesa. Se alguém me oferecesse 2 mil euros teria sido insultuoso, mesmo se fosse o Benfica", explicou Bah.