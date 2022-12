Bah só regressa para a semana

Alexander Bah prossegue as férias depois da participação no Mundial 2022, ao serviço da Dinamarca, e só se irá apresentar ao trabalho no Benfica Campus no início da próxima semana. Desta forma, irá falhar o encontro com Sevilha, tal como os restantes internacionais que ainda estão em prova: os portugueses António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos, além dos argentinos Otamendi e Enzo Fernández.