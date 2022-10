Bah supera problema gástrico

Alexander Bah está pronto para voltar ao onze frente ao FC Porto depois de ter debelado um problema gástrico que o afastou do jogo com o Caldas. O lateral-direito, de 24 anos, não escapou a uma viroses e foi substituído por Gilberto no desafio da Taça de Portugal, no último sábado à noite. A ausência do camisola 6 permitiu que André Almeida voltasse ao banco.

Contratado ao Slavia Praga, o internacional dinamarquês tem vindo a impor-se de águia ao peito, ao ponto de já ter mais presenças do que o futebolista brasileiro, embora menos minutos em campo (772 contra 878).