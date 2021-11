Bahia não desiste de Conti mesmo em dificuldades financeiras

O Bahia não desarma na tentativa de garantir Conti a título definitivo, mas o presidente do clube brasileiro garante estar ainda longe de cumprir com as exigências do Benfica, que o emprestou até final do mês que vem.

“O Bahia não tem a menor condição de exercer uma compra de 2 M€ [por 50 por cento do passe] por qualquer jogador. Fizemos uma proposta mas ainda distante do que o Benfica pretende”, adiantou Guilherme Bellintani, ao Globo Esporte Bahia.





O responsável insiste que não será feita “nenhuma loucura”. “Não temos condições de exercer o que está no contrato. Fui a Portugal, foi uma primeira conversa, positiva, mas ainda estamos distante de um fecho, porque o Benfica investiu 4 M€ no jogador e quer ter algum retorno desse investimento”, remata.