Baixa de peso no Benfica para o jogo com o Marítimo

Nova dor de cabeça para Roger Schmidt. O Benfica irá apresentar-se na Madeira, frente ao Marítimo, sem Rafa, a contas com síndrome gripal. Um dia depois de saber que não poderá contar com Gonçalo Guedes para, pelo menos, as próximas quatro semanas, há outro internacional português fora das opções do técnico alemão.Julian Draxler, lesionado até ao final da temporada, já havia encurtado as opções do técnico. Agora, em apenas dois dias, há mais baixas de peso no ataque.Já Cher Ndour mantém-se entre os eleitos das águias, na equipa principal. O médio italiano, que habitualmente alinha na equipa B, foi para o banco, pela primeira vez, no triunfo ante o Club Brugge (5-1) mas ainda aguarda a estreia oficial pela primeira equipa, num momento em que está a três meses de acabar contrato.O Benfica mede forças com o Marítimo no domingo, a partir das 18 horas, em jogo da 24ª jornada da Liga Bwin.