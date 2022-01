Balanço de 2021 no Benfica

O balanço de 2021 na Luz é simples face à nítida a vontade dos adeptos em tentar esquecê-lo; e atribulado pela sucessão de acontecimentos marcantes na vida do clube. No arranque, um surto de Covid-19 afetou grande parte do plantel. A meio do ano – e depois de uma época cinzenta –, Vieira foi detido e renunciou, forçando as eleições expressivamente vencidas por Rui Costa em outubro. Constante foi a contestação a JJ, que nem chegou ao último clássico do ano. E aí, a águia...



Figura: Rui Costa

Melhor momento: apuramento para ‘oitavos’ da Champions

Momento mais difícil: detenção de Luís Filipe Vieira