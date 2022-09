Baliza do Benfica fechada: Vlachodimos e Helton Leite ficam na Luz

Ao contrário do que seria expectável no começo deste mercado de transferências, as redes encarnadas não vão conhecer um novo dono. Segundoapurou, nem Odysseas Vlachodimos nem Helton Leite, que foram associados a outros clubes, vão deixar a Luz. Assim, fecha-se também a porta a reforços para a baliza.Vladan Kovacevic era o guardião que daria um passo em frente caso Helton Leite saísse. Como o nosso jornal tem vindo a escrever, o bósnio, eleito na última temporada o melhor guardião da liga polaca, era um desejo antigo de Roger Schmidt, que já o queria contratar quando treinava o PSV.Durante o dia de ontem, a imprensa italiana também colocou em hipótese a contratação de Keylor Navas, por empréstimo. Todavia, o internacional pela Costa Rica que está de saída da capital francesa face à concorrência de Gigi Donnarumma, nunca esteve no plano das águias, apurou o nosso jornal.A baliza do Benfica está fechada depois de os encarnados terem, que ofereceu mesmo 9 milhões de euros pelos serviços do internacional grego, de 28 anos. Apesar de o plano inicial da SAD encarnada neste mercado de transferências ter passado por vender Odysseas - por uma verba entre 15 M€ e os 20 M€ -, o cenário mudou. O camisola 99 tem convencido Roger Schmidt e o treinador não pretende abrir mão dele.