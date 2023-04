Ballack: «Percurso de Schmidt no Benfica não me surpreende, pode ter ofertas dos principais clubes europeus»

Michael Ballack destacou-se no Bayer Leverkusen na Alemanha, antes de 'saltar' para o Bayern Munique. O antigo internacional germânico é, por isso, um espectador atento do percurso de Roger Schmidt, compatriota que orientou os farmacêuticos durante três épocas."O percurso de Schmidt no Benfica não me surpreende, pode haver ofertas dos principais clubes [europeus]. O próximo passo para ele seria ganhar algo com o Benfica, para se promover. Mas ele sabe o que tem no Benfica e que pode alcançar algo lá", garantiu em declarações à revista 'Kicker'.Ballack, de 46 anos, evidencia várias qualidades ao timoneiro das águias em 2022/23, que levou o conjunto da Luz aos quartos de final da Liga dos Campeões. "Ele tem qualidade, autoconfiança. Ele está convencido de si mesmo, é isso que tem de ser se se quiser afirmar em grandes clubes. Ele não tem um nome muito grande [no futebol] devido ao percurso que tem mas é reconhecido principalmente no exterior", adiantou ainda o antigo jogador de Chelsea ou Kaiserslautern.Quanto ao futuro, recorde-se que Roger Schmidt rubricou um novo contrato com o Benfica no último dia de março, até junho de 2026, tornando-se no mais caro treinador da história do clube. Está blindado por uma cláusula de 30 milhões de euros.