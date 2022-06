Balneário da equipa principal do Benfica na Luz vai estar aberto ao público em junho

O Benfica anunciou esta quarta-feira que o balneário da equipa principal no Estádio da Luz vai estar aberto ao público durante todo o mês de junho. Algo inédito e que será possível no âmbito do programa habitual de visita ao estádio das águias e ao Museu Benfica - Cosme Damião.Para além disso, também a exposição 'Benfica no Topo da Europa', que comemora os 60 anos do bicampeonato europeu dos encarnados, estará disponível até 30 de junho.