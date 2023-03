Banho de euforia em chegada tardia

O Benfica aterrou ontem à noite na Madeira com um atraso de pouco mais três horas em relação ao previsto, tendo sido recebido por um banho de multidão e em ambiente de euforia. Um problema na chegada da aeronave à Portela motivou este contratempo dos líderes do campeonato, que aterraram no Aeroporto Cristiano Ronaldo às 23h48.

O voo da SATA que transportou a comitiva encarnada tinha partida de Lisboa agendada para as 19h00. No entanto, acabaria por ser adiada, para as 22h21, num dia marcado por cancelamentos e adiamentos provocados pelas greves em França, a que aderiram os controladores aéreos.

Mesmo assim, as águias foram recebidas em festa por centenas de adeptos, nomeadamente crianças das escolinhas do Benfica, que fizeram questão de registar em imagem a passagem dos craques. O treinador do Benfica foi dos mais saudados. "Roger, Roger", ouviu-se. Schmidt retribuiu, posando para a fotografia e dando autógrafos. Apesar do adiantado da hora – já passava da meia-noite - os jogadores não tiveram mãos a medir.

A custo, os encarnados dirigiram-se para o autocarro, seguindo depois para o Funchal, pernoitando num hotel onde já tinham estado FC Porto e Sporting e situado bem perto dos Barreiros, onde a equipa comandada por Roger Schmidt defronta hoje o Marítimo, a partir das 18h00.

As complicações no tráfego aéreo já tinham originado o cancelamento de um voo para a Madeira, ao início da tarde, onde seguiriam adeptos do Benfica, o que os deixou indignados. Mas houve vários apoiantes encarnados que não esperaram e viajaram para aquele arquipélago durante a semana. Hoje o Benfica joga no recinto dos verde-rubros com muito apoio, sendo esperados mais de 10 mil espectadores.