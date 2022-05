Barcelona descarta contratação de Grimaldo

O Barcelona deixou cair a contratação de Grimaldo, adiantou hoje o jornal 'Mundo Deportivo'. De acordo com a mesma fonte, o clube catalão aponta para outros alvos, mais em conta do que o lateral-esquerdo do Benfica. Gayà, do Valencia, e Marcos Alonso, do Chelsea, são os preferidos dos blaugrana.Grimaldo, de 26 anos, termina contrato com o Benfica em 2023. Estava na lista do clube catalão, embora não fosse primeira opção, para ser alternativa a Jordi Alba. Formado no Barcelona, Grimaldo chegou à Luz em janeiro de 2016 e a SAD planeia vendê-lo este verão para evitar a custa zero.O Benfica já 'amarrou' o sérvio Mihailo Ristic, que termina contrato com o Montpellier. Os encarnados ainda pretendem mais um lateral-esquerdo, contando com a saída do espanhol. O uruguaio Mathías Olivera interessa, mas o Nápoles está em vantagem.