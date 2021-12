Barcelona 'esquece' Darwin e aponta a outro avançado do Benfica

Há algum tempo que Darwin Núñez é um nome referenciado pelo Barcelona - Luis Suárez até o recomendou aos catalães quando lá estava -, mas ao que parece as atenções dos culé mudaram de alvo, ainda que continuem num jogador que veste de vermelho. Na verdade, Darwin continua a interessar, mas as exigências do Barcelona (60 milhões de euros) fazem o clube da Cidade Condal mudar agulhas para outro lado.Nesse sentido, e de acordo com o portal 'Gol Digital', o novo alvo do Barça trata-se de Roman Yaremchuk, um avançado que ao que parece encaixa naquilo que o Barcelona pretende do ponto de vista financeiro, já que se trataria possivelmente de um negócio mais barato. O avançado ucraniano, de 26 anos é descrito como um "avançado puro, com boa técnica, rápido e potente", características que agradam à direção do Barcelona... mas que não convencem totalmente Xavi, algo que poderá, assim, 'atrasar' um eventual ataque no mercado.Lembre-se que Yaremchuk chegou ao Benfica no início da época, proveniente dos belgas do Gent, numa transferência que custou 17 milhões de euros aos cofres encarnados.