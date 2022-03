Barcelona está encantado com Darwin e o Benfica terá subido a parada para 80 milhões

Darwin Núñez é o jogador mais caro da história do Benfica: custou 24 milhões de euros aos cofres dos encarnados em 2020. Mas poderá também ser uma das maiores vendas da história da SAD das águias.O jornal 'Sport' revelou que o Barcelona está atento ao internacional uruguaio, que na última terça-feira voltou a brilhar na Liga dos Campeões, fazendo o golo da vitória ante o Ajax (0-1), que permitiu à equipa de Nélson Veríssimo qualificar-se para os quartos-de-final da liga milionária. Além do interesse, os catalães avançam que o clube da Luz subiu a parada e já não aceita menos de 80 milhões de euros pelo passe do avançado, de 22 anos. Uma situação, aliás, ao encontro do que Record já havia noticiado . A SAD encabeçada por Rui Costa já via, no início do mês, 60 milhões de euros um 'valor modesto' para a qualidade de Darwin.Atualmente na direção desportiva do Barcelona, Jordi Cruyff, filho da lenda do Ajax, esteve em Amesterdão a ver in loco a exibição do jogador contratado ao Almería em 2020. O interesse dos culés não é novo e terão tentado contratar o prodígio uruguaio quando alinhava ainda na segunda divisão espanhola, mas o Benfica antecipou-se. De acordo com a mesma fonte, o Barça está encantado com o que vai vendo por parte de Darwin que figura na lista de possíveis alvos a contratar para o ataque, em 2022/23.Na Champions, Darwin fez o quarto golo em 2021/22. Ao todo, o dianteiro do Benfica soma 26 golos em 33 jogos oficiais.Recorde-se que o número 9 das águias tem uma cláusula de 150 milhões de euros, a mais alta de sempre do clube encarnado.