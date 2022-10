Barcelona esteve de olho na exibição de Enzo Fernández no PSG-Benfica

O Barcelona observou, esta terça-feira, a exibição de Enzo Fernández, médio do Benfica, frente ao PSG, avança o 'Sport'.Segundo a mesma fonte, os catalães continuam à procura de um centrocampista para colmatar a saída de Busquets no final da temporada 2022/23, e tinham como prioridade Zubimendi, da Real Sociedad. No entanto, o espanhol, de 23 anos, está cada vez mais perto de renovar e a formação blaugrana planeia avançar para o argentino do Benfica , que também é seguido pelo Liverpool.Enzo Fernández disputou, até ao momento, 17 jogos pelo Benfica, tendo contribuído com três golos e duas assistências.