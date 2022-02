Basaksehir apresenta Pizzi: «É conhecido pelos adeptos do Benfica como Pizzidane»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Basaksehir garantiu esta terça-feira a contratação de Pizzi ao Benfica , por empréstimo até ao final da temporada, e o clube turco aproveitou para fazer uma 'brincadeira' no anúncio oficial, apresentando o médio português como "Pizzidane"."O nosso clube contratou Pizzi, do Benfica, até ao final da temporada. O médio, um jogador bem-sucedido, que também joga ao serviço da Seleção Portuguesa, é conhecido pelos adeptos do seu lendário clube, o Benfica, por Pizzidane", pode ler-se na publicação da formação turca, que informou que Pizzi utilizará a camisola '20'.