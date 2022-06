Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Batalha a três por Ricardo Horta: Málaga alega ter 67% dos direitos económicos do extremo Sp. Braga rejeita 10M€ do Benfica e Málaga entende que, neste cenário, os minhotos têm de comprar a totalidade do passe do goleador luso





• Foto: Luís Vieira / Movephoto