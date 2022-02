Bayern e Dortmund de olho no Tondela-Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O duelo entre o Tondela e Benfica atraiu o olhar curioso de 12 clubes, mas só um português: o Boavista, que defronta o Benfica daqui a duas jornadas. De resto, destaque para as presenças dos tubarões alemães Bayern Munique e Borussia Dortmund. Este último, recorde-se, tem sido um dos emblemas aos quais Darwin Núñez tem vindo a ser associado.

De Inglaterra vieram espiões de Manchester United e Leeds e de Itália representantes de Milan, Atalanta e Fiorentina. O leque ficou completo com os franceses do Nice, Bordéus e Strasbourg, bem como dos holandeses do Heerenveen.