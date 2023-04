Bayern vai desembolsar até 100M€ por um avançado e alemães colocam Gonçalo Ramos entre os alvos

A Sky Sport Germany revelou esta segunda-feira que Gonçalo Ramos surge entre os alvos a atacar por parte do Bayern Munique no próximo verão. O reputado jornalista Florian Plettenberg garantiu que os bávaros pretendem desembolsar até 100 milhões de euros no próximo mercado de transferências no avançado que considerem perfeito a assumir o lugar.A formação decacampeã germânica vendeu o Bola de Ouro em título na altura, Robert Lewandowski, ao Barcelona, no verão de 2022, e acabou por não ir ao mercado para suprir a ausência. Maxim Choupo-Moting tem sido a alternativa encontrada e, apesar da boa resposta, sem os pergaminhos do polaco.De acordo com a mesma fonte, Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt, será o nome mais consensual neste momento. O internacional francês, de 24 anos, que conta 19 golos em 38 encontros oficiais, até tem um salário considerado baixo para o Bayern mas as pretensões do clube de Frankfurt poderá fazer o negócio ascender aos 100 milhões de euros. Neste caso, a contratação de Ramos é considerada mais barata.A Sky Germany adianta que há contactos já com a Gestifute, de Jorge Mendes, empresa que representa o avançado algarvio do Benfica, que soma 25 golos em 38 jogos oficiais. Como Record já noticiou , Real Madrid, Chelsea, Manchester United e PSG também seguem com atenção as pisadas da pérola do Seixal.O contrato de Gonçalo Ramos com o Benfica é válido até junho de 2024 e, ainda hoje, o internacional português, confirmou a vontade de permanecer na Luz. "A minha vontade é estar no Benfica e continuar no Benfica. Em relação à renovação não há muito a dizer, amanhã há um jogo que realmente importa e é aí que está a cabeça", referiu em conferência de imprensa.