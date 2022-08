Belenenses recorda a época em que o 'pequeno genial' vestiu as suas cores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Belenenses lembrou hoje a ligação do "genial" futebolista Fernando Chalana ao clube, cujas cores vestiu em 1990/91, e lamentou a morte hoje do antigo jogador, aos 63 anos.

"Partiu aos 63 anos Fernando Chalana, futebolista genial que se destacou no Euro84 ao serviço da equipa de todos nós e que defendeu a camisola do Belenenses na temporada 1990/91, na qual disputou 14 partidas" assinalou o emblema do Restelo.

Na mesma nota, o Belenenses deixa as condolências a familiares e amigos do antigo jogador.

Chalana fez quase toda a carreira no Benfica, mas em Portugal também jogou no Belenenses e no Estrela da Amadora, os seus dois últimos clubes enquanto jogador.