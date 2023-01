Belgas adiantam abordagem do Benfica por Raskin

O Benfica abordou Nicolas Raskin, médio do St. Liège, com vista a uma possível contratação no verão, de acordo com o jornal belga ‘L’Avenir’. O jogador de 21 anos termina contrato no verão, pelo que chegaria a custo zero. O belga era indiscutível para o treinador Ronny Deila até à pausa para o Mundial, mas tem estado fora das opções, isto porque o emblema de Liège não quer utilizá-lo até ver a situação contratual resolvida. Com um golo e três assistências em 18 jogos esta época, Raskin já foi associado ao Barcelona e gera interesse em vários clubes italianos, segundo esta fonte.